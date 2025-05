Nova indisposição. Ventura já está no Hospital de Santiago do Cacém

Antes de ir para o hospital, Ventura começou por ser socorrido pelo INEM, no centro de Odemira, de onde foi transportado para o Centro de Saúde local.

André Ventura voltou a sentir-se mal em Odemira, e está a receber tratamento neste momento nesta unidade de saúde. Ao que a Renascença apurou, os sintomas sentidos pelo líder do Chega são semelhantes aos de terça-feira à noite, altura em que André Ventura se sentiu mal durante um comício em Tavira

O líder do Chega, André Ventura, voltou a sentir-se mal, esta quinta-feira, durante uma arruada, em Odemira, e foi assistido no Centro de Saúde de Odemira e, de seguida, transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, perto de Santiago do Cacém, onde já se encontra. A viagem, de quase uma hora, foi feita numa ambulância dos Bombeiros de Odemira.

André Ventura chegou cerca de quinze minutos após o início da arruada em Odemira, prestou declarações aos jornalistas e percorreu alguns metros durante aquela ação de campanha.

Quando chegava ao fim do percurso da arruada — à qual só se juntou a meio — André Ventura sentiu-se mal, disse que queria continuar até ao fim, mas perdeu as forças, foi amparado pelos seguranças e levado para dentro do carro que o transporta durante a campanha.

Luís Montenegro, tentou ligar, esta manhã, a André Ventura, que não atendeu, pelo que falou com Pedro Pinto, desejando através deste (em nome da AD), rápidas melhoras a André Ventura.



Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deseja que Ventura se sinta "melhor e tenha juízo".

Na terça-feira, André Ventura foi retirado de um jantar-comício para as legislativas, em Tavira, depois de ter sentido uma indisposição. O líder do Chega passou a noite no Hospital de Faro, tendo tido alta na quarta-feira.