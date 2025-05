Nova indisposição. Ventura vai para o hospital de Setúbal para novos exames

(em atualização)

O líder do Chega, André Ventura, voltou a sentir-se mal, esta quinta-feira, durante uma arruada, em Odemira.

Depois de ser assistido no Centro de Saúde de Odemira e, de seguida, transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, perto de Santiago do Cacém, André Ventura vai ser transportado para o Hospital de Setúbal, onde vai fazer um cateterismo, um exame às artérias que estão ligadas ao coração.

"É um segundo episódio de dor torácica, sei que ontem foi descartado um enfarte, mas sendo um segundo episódio, optámos por contactar o hospital de Setúbal, onde ele vai fazer um cateterismo", explicou Armindo Ribeiro, diretor do Serviço de Urgências do Hospital do Litoral Alentejano.

Ventura: "Não nos vão mandar abaixo"

Através das redes sociais, esta tarde, André Ventura publicou uma fotografia deitado numa maca e deixou na descrição: "É um contratempo e uma dificuldade. Não nos vão mandar abaixo. Continuem... continuem!!! Portugal é muito mais importante, é este país que nos move".

O que aconteceu?

André Ventura voltou a sentir-se mal em Odemira, e está a receber tratamento neste momento nesta unidade de saúde. Ao que a Renascença apurou, os sintomas sentidos pelo líder do Chega são semelhantes aos de terça-feira à noite, altura em que André Ventura se sentiu mal durante um comício em Tavira

Antes de ir para o hospital, Ventura começou por ser socorrido pelo INEM, no centro de Odemira, de onde foi transportado para o Centro de Saúde local.