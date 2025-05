Sondagem. AD aumenta vantagem e PS fica mais perto do Chega

Uma nova sondagem da Universidade Católica coloca a AD com uma vantagem maior e fora do alcance do PS nas intenções de voto para as eleições legislativas de domingo. Na Sondagem das Sondagens, o agregador da Renascença, a AD permanece igual e vê o PS cair, enquanto o Chega cresce.

No inquérito político para a RTP, a Antena 1 e o Público divulgado esta quinta-feira, que teve o maior número de inquiridos num estudo de opinião este ano - 1.741 inquiridos - a AD surge com 34% das intenções de voto após a distribuição de indecisos, mais oito pontos que o PS, que tem 26%.

Os socialistas estão, aliás, mais longe da coligação de PSD e CDS e mais perto do Chega, que tem 19% das intenções de voto. A Iniciativa Liberal surge com 7% das intenções de voto.

Mais abaixo, o Livre tem 5% das intenções de voto, que é a soma de CDU (3%) e Bloco de Esquerda (2%) juntos. O PAN tem apenas 1% e está na calha para entrar no Parlamento.

A sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica, que tem 12% de indecisos, uma margem erro de +/- 2,2% e trabalho de campo entre 6 e 13 de maio, para um nível de confiança de 95%, fez também projeções de distribuição de mandatos com base nos resultados.