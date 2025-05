A cabeça de lista do ADN por Lisboa para as legislativas do próximo domingo, Joana Amaral Dias, critica o "lobby armamentista" e defende que seja "devolvida a soberania a Portugal" em setores essenciais, como a energia e os alimentos.

Durante uma ação de campanha, junto à entrada principal da Maternidade Alfredo da Costa, Joana Amaral Dias considera que a paz é “um dos pontos absolutamente fundamentais" do Alternativa Democrática Nacional (ADN) "e que não está na agenda de mais nenhum partido".

"Querem arrastar os jovens portugueses até à guerra, até uma III Guerra Mundial. O ADN é um partido pela paz. Nós queremos que a Europa se erga e se mantenha como uma força diplomática, uma força dialogante que faça efetivamente a paz pelo comércio e não ceda à sedução do lobby armamentista que muitos lucros dá a muita gente, mas que na verdade rouba a vida aos nossos filhos e aos nossos netos", sublinha a porta-voz do ADN.

Na ressaca do apagão que deixou o país sem eletricidade durante 10 horas, o ADN quer “que seja devolvida a soberania a Portugal, soberania energética, alimentar, tudo o que dependa a sobrevivência dos portugueses tem de estar na mão do povo português e não na mão de estrangeiros".

Além da segurança energética e alimentar, o ADN também defende o cumprimento do que "foi prometido aos portugueses há mais de 50 anos, que é a saúde, educação e justiça, ou seja, no cumprimento escrupuloso da Constituição da República Portuguesa".

O partido fundado em 2014 conquistou mais de 100 mil votos nas legislativas de 2024 e esteve a escassos votos de eleger um deputado.



O ADN espera, desta vez, eleger um grupo parlamentar nas eleições do próximo dia 18, com a eleição de Joana Amaral Dias por Lisboa e de Bruno Fialho pelo Porto. A cabeça de lista por Lisboa espera “contar com o voto dos portugueses”.