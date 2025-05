Campanha do PAN. A luta contra o voto útil do partido “que mais trabalha”

A luta contra o voto útil

Durante as duas últimas semanas o PAN lutou contra o fantasma do voto útil, porque considera que o que importa é votar nas causas.

A líder do partido foi muito crítica tanto com a Aliança Democrática como com o PS, nomeadamente no que toca ao tema da violência doméstica, que diz ter sido esquecido pelos partidos do arco da governação.

Inês Sousa Real manteve a tradição de não alinhar nem à direita e à esquerda e, apesar das diferenças com os grandes partidos, nunca deixou de parte negociar porque considera que o mais importante são as medidas que aprova na Assembleia da República.

“O partido que mais trabalha” O trabalho realizado pelo partido nas últimas legislaturas foi o principal trunfo que o PAN utilizou para conquistar eleitorado. A sua porta voz realçou várias medidas-chave propostas pelo Pessoas, Animais e Natureza, entre elas o fim do abate de cães em canis – e o sonho, por concretizar, do SNS animal. Prometido fica também a luta por um acordo suprapartidário de combate à violência doméstica, matéria que para o PAN foi posta de lado, tanto pelos sociais-democratas, como pelos socialistas. Várias conquistas que “não vieram pelas mãos dos grandes partidos” e a partir das quais Inês Sousa Real espera capitalizar votos. Na luta pela manutenção, o sonho de um grupo parlamentar

As sondagens demonstravam intenções de voto que traziam dores de cabeça à caravana do PAN, mas a cúpula do partido sempre desvalorizou os estudos de opinião.

Apesar disso, não se pode dizer que esses indicadores fossem indiferentes. Em todas as ações de campanha, quando algum português admitia votar PAN este domingo, imediatamente seguia-se a pergunta: “recebeu o telefonema de alguma empresa de sondagens?”.

Os apelos ao voto também denotavam a urgência de que as manifestações de carinho nas ruas se materializem numa cruz no boletim de voto. No jantar que fechou a campanha no Porto, Inês Sousa Real salientou que “mais do que gostar, é preciso votar”.

O zig-zag entre Lisboa e Porto

Durante a campanha conta-se pelos dedos das mãos as vezes em que a caravana do partido estacionou fora das duas grandes áreas metropolitanas do país, onde têm mais hipóteses de conquistar eleitorado. Foram curtas as passagens por Faro, Setúbal, Coimbra, Espinho e Braga.