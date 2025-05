Com "cenário complicado" para eleger, MPT quis afirmar "nobreza das causas" do partido nas regiões autónomas

O Partido da Terra (MPT), com mais de 30 anos de existência, está presente nas eleições legislativas apenas nos círculos eleitorais da Madeira e dos Açores. Fora destas regiões, o partido apoia a coligação entre PSD e CDS nos círculos do continente, da Europa e Fora da Europa.

No dia em que encerra a campanha, Pedro Pimenta, presidente do MPT, descreve o partido como “ecologista e humanista”, defendendo causas associadas ao ambiente e à qualidade de vida humana.

Segundo o dirigente, o MPT mantém-se fiel ao legado do seu fundador, Gonçalo Ribeiro Telles.

“Temos as nossas causas, temos a nobreza das causas, temos as causas defendidas pelo nosso fundador, Gonçalo Ribeiro Telles, causas essas que lutam pela portugalidade, pela defesa do ambiente do planeta em simbiose com o homem”, afirmou o líder do partido.