Ergue-te encerra campanha com ação não autorizada no Martim Moniz

O Ergue-te encerrou esta sexta-feira a campanha eleitoral com uma ação no Martim Moniz, em Lisboa, onde cerca de 100 pessoas se concentraram em apoio ao partido que se autointitula nacionalista.

Entre bandeiras do partido e balões em forma de porco mantidos no ar durante cerca de três horas, destacou-se também um grande crucifixo colocado no centro do palco improvisado, numa zona com forte presença de comunidades imigrantes.

O cabeça de lista por Lisboa e presidente do Ergue-te, Rui da Fonseca e Castro, aproveitou a ocasião para reiterar as posições do partido sobre imigração, defendendo medidas mais duras.