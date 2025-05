Fora da AD, PPM quer "reativar agricultura" e contribuir para estabilidade governativa

"Reativar a agricultura" é uma das bandeiras do presidente do Partido Popular Monárquico (PPM). À Renascença, Gonçalo da Câmara Pereira diz que está disponível para ajudar a formar um novo Governo, após as legislativas de domingo.

Nestas eleições o PPM não integra a coligação PSD-CDS. Durante uma ação de campanha junto ao Museu do Fado, em Lisboa, Gonçalo da Câmara Pereira disse que “o povo português sabe perfeitamente quem é o PPM".

"Sabe perfeitamente e sabe que é um partido estável de pessoas sérias e que tem programa. Mas nunca se reviram porque estão sempre a votar naquele para o outro não ganhar”, sublinhou.

Nestas eleições legislativas, o PPM pretende “reativar a agricultura e depois chamar malta para lá". A saúde e a cultura são outras prioridades dos monárquicos.

"Um povo sem cultura e sem saúde não é povo. Um povo só se distingue de outro quando tem uma cultura própria e quando tem saúde, se não tiver saúde, não pode viver e a saúde é essencial. A nossa primeira medida na saúde é pôr os quadros do Ministério da Saúde a serem bem remunerados e protegidos."

O PPM acredita na eleição de dois a três deputados e garante que, a bem da estabilidade, está preparado para fazer acordos parlamentares com qualquer partido que venha a formar Governo.