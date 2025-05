Livre fecha campanha: “Faltaram recursos, mas não faltou contacto com o povo”

O líder do Livre, Rui Tavares, fez esta sexta-feira um balanço da campanha eleitoral, assumindo que a maior dificuldade foi a escassez de recursos para garantir a visibilidade do partido.

“Temos de ser claros com as pessoas: nós temos os recursos que têm a ver com o tamanho que tivemos nas últimas eleições e não com o tamanho que as pessoas nos querem dar nestas eleições e nas próximas”, afirmou, no Porto.

Pelo lado positivo, Rui Tavares destacou o acolhimento nas ruas durante a campanha. O contacto direto com os eleitores, segundo o líder do Livre, permitiu uma leitura mais clara das preocupações da população.

“É assim que se desbloqueia a conversa com os nossos concidadãos. É isso que nos permite perceber se as pessoas estão preocupadas com a saúde, a habitação, a educação”, disse.

Durante a campanha, o porta-voz do partido também apontou críticas à direita, acusando-a de evitar temas centrais como o caso Spinumviva.