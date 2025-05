Marcelo fala ao país no sábado para a “mensagem mais curta” dos seus mandatos

No dia da reflexão, Marcelo Rebelo de Sousa falará ao país. Na véspera das eleições legislativas, o Presidente da República espera dirigir-se aos portugueses com a “mensagem mais curta” que fez “ao longo dos mandatos” e que, inevitavelmente, será para apelar ao voto no domingo.

Falando aos jornalistas, em Belém, Marcelo disse esperar "uma percentagem muito significativa de votação no próximo domingo”, o que, aliás, recordou o Presidente, já se "verificou no voto antecipado” — uma modalidade a que ele próprio recorreu.

O voto antecipado teve uma adesão de 94%, com cerca de 314 mil dos mais de 333 mil inscritos a exercerem o seu direito de voto, um valor ligeiramente superior aos números de 2024.

“A participação conhecida no voto antecipado mostra que as pessoas estão empenhadas, participaram, foram votar. Tudo o que seja participação e exercício do direito de voto é contributo para a estabilidade”, defendeu o Presidente da República que já disse, por várias vezes, que é o povo quem irá decidir os resultados.

Aliás, na quinta-feira, Marcelo esclareceu que a ele lhe cabe procurar "a solução de governabilidade melhor ou menos má" na sequência dos resultados eleitorais. Mas quem é "verdadeiramente decisivo é o povo", já que será ele quem irá "decidir o quadro" político.

Já esta sexta-feira, Marcelo reforçou essa ideia: "Primeiro tem de ser o povo a decidir o quadro."

Sobre a notícia avançada pelo semanário Expresso de que o Presidente não tem pressa em nomear o futuro primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa disse apenas que não iria comentar nada. “O povo é quem mais ordena e o povo vai ordenar no domingo.”