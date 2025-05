Nuno Melo pede o voto a médicos, professores, militares e polícias

O presidente do CDS fez esta sexta-feira um apelo direto a médicos, professores, polícias e militares, com quem o atual Governo acordou a reestruturação de carreiras, para que votem no domingo e permitam à AD obter uma "maioria robusta".

Nuno Melo, ministro da Defesa, falava no comício de encerramento da campanha da AD - coligação PSD/CDS, no Campo Pequeno, em Lisboa, antes do discurso de encerramento a cargo do líder social-democrata, Luís Montenegro.

Tal como acontecera momentos antes, na intervenção do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, também o líder democrata-cristão atacou as anteriores governações socialistas, dizendo que ainda há um ano, quando Luís Montenegro teve o frente-a-frente televisivo com o Pedro Nuno Santos, à porta do local do debate estava uma manifestação de polícias.

"Este ano o debate repetiu-se e essa manifestação não estava lá. E porquê? Porque a AD governou para as pessoas e soube conquistar a paz social", sustentou.