Pedro Nuno Santos acredita na vitória. “País não vai premiar quem não quis ser transparente"

[em atualização]

Os portugueses não vão premiar a "falta de transparência" de Luís Montenegro e o PS vai fazer a festa nas eleições legislativas de domingo, afirmou esta sexta-feira o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

No discurso de encerramento da campanha, em Lisboa, o líder socialista disse acreditar na vitória, apesar das sondagens que apontam para uma vitória da coligação AD.

“Não provocámos estas eleições, foi quem não quis dar explicações que enviou o país para eleições. Também por isso eles vão perder as eleições e nós vamos ganhar”, declarou Pedro Nuno Santos.



O secretário-geral do PS acredita que vai conseguir derrubar a AD do poder. “Vamos ser nós no Governo a garantir estabilidade nos próximos quatro anos“, afirmou.

Pedro Nuno Santos acusou o Governo de Luís Montenegro de incompetência e de fazer promessas aos reformados que já estão consagradas na lei.

“Estão habituados a cortar pensões, para eles cumprir a lei é um grande feito”, afirmou. Pedro Nuno Santos promete aumentos extraordinários para os reformados.

Pedro Nuno Santos reconhece que os governos PS deviam ter feito coisas "mais rápido e de forma diferente". “O importante é ter a humildade para aprender com o que não corre bem”, afirmou.