Pedro Nuno Santos em busca do “melhor resultado possível” e de acordar no dia seguinte sem uma derrota

Esse papão, de resto, foi agitado a partir do momento em que Rui Rocha e Luís Montenegro abriram a porta a um entendimento pós-eleitoral e que foi somado a outro fantasma: o de uma potencial crise financeira, provocada pelo exterior e que, segundo o líder do PS, a tal “coligação radical” poderá não ter unhas para enfrentar.

Na segunda semana de campanha, Pedro Nuno Santos definiu bem o eleitorado que está a disputar com a AD: os pensionistas por um lado e o centro por outro, aquele eleitorado que vai flutuando o voto entre o PS e o PSD e que possa estar descontente com a AD e duvidar das vantagens de uma “coligação radical” com a Iniciativa liberal.

Houve, entretanto, uma inflexão no discurso do líder socialista, que deixou de falar sobre a alegada falta de “seriedade”, “ética” ou “transparência”, à boleia do caso Spinumviva, para deixar o tema para outras figuras do partido. Pedro Nuno Santos deixou de cavar esse fosso com Montenegro para se concentrar na apresentação de propostas do PS para os eleitorados disputados pela AD.

A viragem da campanha aconteceu como acontece sempre com a deslocação da caravana para Norte. Houve mais gente, mais alento, que deu algum sangue à campanha do PS. As sondagens continuam a funcionar como uma sombra para o PS que vê ir para a AD a perceção do eleitorado de uma campanha em crescendo.