Pedro Nuno Santos promete reformar SNS se formar Governo

O secretário-geral do PS afirmou esta sexta-feira que o único contacto que faz "é com o povo", que não é comentador ou analista para antecipar cenários e, se formar Governo, a primeira medida é retomar a reforma do SNS.

No último dia de campanha eleitoral e antes de começar a tradicional descida do Chiado, em Lisboa, Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas para insistir que o PS está "em crescendo" e apelar ao voto.

Questionado sobre se já falou com algum partido de esquerda sobre cenários pós-eleitorais, respondeu: "O único contacto que nós fazemos é com o povo português, com os portugueses, não há mais nenhum para além desses".

"Nós não determinamos a configuração parlamentar e eu não sou nem comentador, nem analista para estar a fazer cenários ou antecipar cenários", afirmou, insistindo contudo que o "PS tem que ganhar estas eleições".

"É nisso que nós estamos concentrados e, depois com o parlamento que sair das eleições, nós com certeza garantiremos uma solução de estabilidade para quatro anos, já mostramos que somos capazes de fazer isso, eu próprio já mostrei que sou capaz de fazer isso e vamos fazer isso", enfatizou.

À pergunta sobre qual seria a primeira medida a implementar se o PS formar Governo, disse que seria "restabelecer rapidamente a equipa" que o Governo PS tinha e "retomar a reforma no Serviço Nacional de Saúde (SNS)" que estava em curso.

"É retomar a reforma do SNS que nós estávamos a fazer porque é preciso salvar o SNS, mas é também preciso garantir que construamos casas, que restabelecermos o apoio extraordinário às rendas que este governo cortou e, sobretudo, dar confiança a segurança ao povo português", salientou.

Acrescentou que o "PS mostrou ao longo da sua história que tem a capacidade de construir soluções de estabilidade governativa, mesmo quando não tem maioria absoluta".