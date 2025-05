PLS estreia-se em eleições. "Podemos ter um país muito mais liberal e ter mais investimento social"

José Cardoso diz ao que vem e explica o plano do novo partido: "nós podemos ter um país muito mais liberal e ter mais investimento em social".

“Se olharmos para a União Europeia, os países mais liberais são simultaneamente aqueles que têm mais investimento social per capita. Portanto, a ideia de que as pessoas precisam de socialismo ou de estatismo para ter mais social é um equívoco", disse à Renascença José Cardoso, presidente do PLS e cabeça de lista por Setúbal.

Para o PLS, o objetivo está traçado. Para eleições legislativas de domingo, pretende dar a conhecer o projeto e as ideias ao maior número de portugueses.

É o mais recente partido da democracia portuguesa. O Partido Liberal Social (PLS) tem pouco mais de dois meses de existência e foi fundado por antigos membros do Iniciativa Liberal.

As eleições legislativas realizam-se este domingo,(...)

"Se não acreditam em mim, basta olharem para os números dos países que nós usamos como exemplo, vejam a liberdade económica desses países, os mercados livres, como o Estado está muito menos interventivo. Depois olhem para os valores de investimento em social, que em percentagem são muito superiores a Portugal”, argumenta.

Entre as propostas para as eleições legislativas de domingo, o PLS defende a modernização do sistema de ensino.

"A educação está igual a 30 anos, mas a sociedade mudou. O mundo mudou a necessidade de fazermos uma educação muito mais para as competências e muito menos para a memória. Portanto, nós temos é que saber potenciar as habilidades de cada um de nós. Temos e preparar as pessoas para a mudança”, diz José Cardoso.

O PLS quer também aumentar o valor acrescentado na economia e acelerar a justiça portuguesa.

José Cardoso, que concorreu em 2023 à liderança da Iniciativa Liberal, critica os restantes partidos políticos por não falarem de propostas para o país e critica também o que diz ser o populismo dos cartazes políticos.