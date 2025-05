"Que ninguém fique em casa", pede Pedro Nuno Santos após descer o Chiado

O líder do PS fez esta sexta-feira um derradeiro apelo ao voto para que "ninguém fique em casa" no domingo, mostrando-se convicto que vai derrotar a AD e as sondagens, porque considera ser preciso um Governo "sério e transparente".

"Faltam dois dias e nós vamos ganhar estas eleições. Que ninguém fique em casa. Só o PS pode trazer estabilidade ao país e um rumo para Portugal", disse Pedro Nuno Santos no final da tradicional descida do Chiado, em Lisboa, falando em cima de um pequeno palanque com o arco da Rua Augusta em pano de fundo.

O líder do PS pediu, por diversas vezes, "que ninguém fique em casa" para que o país não acorde na segunda-feira com "um Governo da AD com a IL", considerando que "seria um governo radical".

"Precisamos de um Governo sério, com políticos sérios, de um Governo transparente, que respeite as pessoas e que permita ao pais avançar em vez de andar para trás", disse.

Insistindo várias vezes que o PS vai ganhar, mas que para isso é preciso que as pessoas votem no domingo, Pedro Nuno Santos aproveitou as últimas horas da campanha para os derradeiros apelos ao voto.

"No dia 18 nós vamos ganhar, vamos derrotar a AD e vamos derrotar as sondagens porque o povo vai votar e o PS vai ganhar", enfatizou.