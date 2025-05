Raimundo fala de campanha cheia de força, que "as bandeiras não andam sozinhas"

A arruada, que começou na Batalha e terminou na rua de Santa Catarina, juntou hoje milhares de simpatizantes e militantes, numa ação algo caótica e também mais ruidosa do que a descida no Chiado, em Lisboa, na quinta-feira.

O secretário-geral do PCP disse esta sexta-feira, no Porto, após arruada na rua de Santa Catarina, que a força da campanha da CDU está à vista de toda a gente, que "as bandeiras não andam sozinhas".

Perante dezenas de bandeiras empunhadas, Paulo Raimundo afirmou que na campanha da CDU "as bandeiras não andam sozinhas".

"Aí está a empunhar cada bandeira um homem, uma mulher, um lutador, um trabalhador, um agente da cultura. Cada um empunha as suas bandeiras", disse o líder comunista, de punho fechado, enquanto falava para a multidão.

Para Paulo Raimundo, face à força que viu ao longo da campanha, a "CDU tem que crescer, a CDU vai crescer", pedindo que essa mesma força esteja também presente, "para o que der e vier", no dia após as legislativas de domingo.

Num distrito onde pretende reforçar o número de deputados (atualmente tem um), o secretário-geral do PCP recordou as palavras do arquiteto Siza Vieira, que apoia aquela coligação e que disse: "CDU como sempre, mas agora mais do que nunca".