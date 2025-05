Sousa Real apela aos indecisos. "Só o PAN cumpre" o que promete

A porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza, Inês de Sousa Real, encerrou hoje a campanha eleitoral com um apelo aos indecisos para ajudarem a recuperar o grupo parlamentar, afirmando que "só o PAN cumpre" o que promete.

Num discurso no jantar de encerramento da campanha eleitoral do PAN, num hotel em Lisboa, Inês de Sousa Real pediu aos eleitores que "não se deixem enganar", porque o seu partido é a "única força política que vai defender o ambiente e o combate às alterações climáticas" e cumprir o que promete.

"Os grandes partidos prometem muito em tempos de campanha eleitoral, mas só o PAN cumpre quando está no parlamento", acrescentou, depois de garantir também que o partido será o "único a defender a causa animal" na Assembleia da República.

Inês de Sousa Real reconheceu que os portugueses podem estar "frustrados, zangados e, de alguma forma, indecisos naquilo que é o destino do país", mas pediu que isso não os "leve a acreditar que não vale a pena votar", enfatizando que "este é o momento para dizermos que país e que modelo de sociedade queremos".

A porta-voz do PAN, dirigindo-se aos eleitores indecisos e "zangados com os grandes partidos", assegurou que o seu partido "será a garantia de estabilidade e de avanços", pedindo um "voto de confiança" para que possam resgatar o grupo parlamentar perdido nas eleições de 2022.

A líder do Pessoas-Animais-Natureza pediu também que se afaste "o fantasma do voto útil" e se "mostre que útil é votar nas causas" em que se acredita e "votar com o coração", apelando ao voto no PAN.

"Enquanto uns constroem muros, nós erguemos bandeiras e erguemos a voz das causas. E mais um deputado na AD, do PS ou do Chega, não vai fazer qualquer diferença. Os grandes partidos não precisam de mais votos", atirou.

Perante uma sala cheia de várias dezenas de apoiantes, Sousa Real emocionou-se durante parte do discurso, quando falava do seu percurso como deputada única do partido e as crise mundiais enfrentadas nos últimos anos, como a pandemia ou a guerras em Gaza e na Ucrânia.

"Não imaginei que vivêssemos tempos tão difíceis como temos com as guerras na Ucrânia, na faixa de Gaza, com tantas crianças a morrer, tantas mulheres a serem violadas com uma arma de guerra. E não imaginei que teria a responsabilidade, não uma, não duas, mas, pelas vezes, pela terceira vez, de tentar que o PAN tenha um grupo parlamentar", afirmou.

Sousa Real pediu aos eleitores que não desistam e disse saber que o PAN vai "eleger um grupo parlamentar" no dia 18 de maio e, assim, "dar mais força às causas em que acredita", apelando ao voto no partido nos círculos eleitorais de norte a sul do país e nas ilhas.

A líder do PAN agradeceu também o apoio de "pessoas corajosas" que apoiam o partido, acrescentando que é "muito fácil continuar a lutar quando se tem muito dinheiro, muita subvenção" e grandes máquinas partidárias, e que o partido vive da atividade de "cidadãos comuns" e ativistas.