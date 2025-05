Últimas sondagens consolidam cenário de vitória da AD

As últimas sondagens publicadas em cima do fecho da campanha eleitoral consolidam a vantagem da AD.

Estudos da Católica, da Consulmark2 e da Pitagórica mostram a coligação PSD e CDS a aumentar vantagem sobre o PS, com máximos de 33% e 34% das intenções de voto e a aproximar-se de uma eventual maioria absoluta com a IL, que se fixa pelos 7%.

O partido que evidencia um crescimento mais significativo é o Livre com intenções de voto na ordem dos 5% e 6% e a aproximar-se da IL.

Católica dá maioria confortável à AD

A sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, publicada já na noite de quinta-feira, aponta para uma vitória confortável da AD no próximo domingo.

A coligação liderada por Luís Montenegro surge à frente com uma vantagem de oito pontos percentuais (34%) face ao PS (26%). Os resultados mostram também que AD e IL juntas aproximam-se da maioria absoluta.

Em terceiro lugar no estudo da Católica mantém-se o Chega com 19% e em quarto lugar surge a IL com 7%.

O Livre sobe para 5% e está em quinto lugar, seguido da CDU (3%) e do BE (2%).

O PAN corre o risco de não conseguir manter a representação parlamentar ao surgir na oitava posição com 1%. Já o JPP, incluído no grupo dos "outros", tem indicação de possibilidade de eleição na Madeira.

Nesta sondagem, o número de indecisos recuou para 12%.

ConsulMark2. Votação da AD e da IL aproxima-se dos 41%

Segundo a sondagem da ConsulMark2, para o jornal Nascer do SOL e a Euronews, Luís Montenegro deverá obter nas eleições de domingo uma vantagem maior sobre Pedro Nuno Santos do que teve no voto de 2024.

A AD liderada deverá obter cerca de 33,1% dos votos, seguida pelo PS, com 25,9%, e do Chega com 15,7%.

Já a Iniciativa Liberal deverá alcançar os 7,6% dos votos, seguida de perto pelo Livre que, nesta última vaga, atinge os 6,2%.

Já o Bloco de Esquerda fica-se pelos 3,8%, a CDU pelos 2,8% e o PAN pelos 1,1%.

De acordo com a sondagem, se a AD se coligar com a IL, esse acordo poderá resultar na união de quase 41% dos votos, um valor próximo do que foi conseguido por António Costa quando conquistou a maioria absoluta.

A distribuição aritmética de indecisos manteve-se nos 19%.

Neste estudo, foram inquiridas 589 pessoas através de entrevista telefónica, sendo 283 homens e 306 mulheres.

Pitagórica: AD deixa PS a sete pontos

A coligação PSD/CDS recupera e aproveita o deslize dos socialistas, na sondagem diária da Pitagórica para TSF/JN/TVI/CNN Portugal.

A AD sobe para os 31,9%, enquanto os socialistas descem para os 25,2%.

Já o Chega mantém-se em terceiro lugar com 19,1%.

Na quarta posição, surge a IL, que também desce, com 5,6%, e em quinto o Livre, com 5,5%.

A CDU baixa para os 3,3%, o Bloco de Esquerda sobe umas décimas e chega aos 2,6% e o PAN, que também sobe, regista 1,4% de intenções de voto.

O número de indecisos, nesta sondagem, atinge os 18,6%.