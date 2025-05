​Ventura reaparece em campanha: "Muitos queriam-me morto"

O líder do Chega, André Ventura , marcou presença esta sexta-feira na última ação de campanha do Chega, na Praça do Município, em Lisboa, após um susto de saúde e ao contrário do que tinha sido comunicado pelo partido.

O líder do Chega, visivelmente emocionado e com um penso no braço, disse que “muitos queriam-me morto”, mas acredita que “muitos mais nos queriam bem”.

“A minha saúde é só um pequeno percalço”, afirmou o presidente do Chega, que voltou a abordar o tema da corrupção e da imigração ilegal, duas bandeiras do partido para as legislativas de domingo.

Incidente na arruada do Chega

Um homem que se manifestava com um cartaz dentro da arruada do Chega, na descida do Chiado, em Lisboa, foi protagonista de confrontos com os apoiantes do partido.

Houve empurrões e puxões. O homem chegou a ficar com a camisa aberta, mas não foram registadas lesões graves.

A PSP retirou o homem da multidão, durante o desfile para a Praça do Município, que terminou com um discurso de André Ventura e com um concerto do artista Melão.