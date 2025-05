Abstenção. Projeções apontam para menos pessoas a votar do que em 2024

Veja também:

A abstenção deve subir nas eleições legislativas de 2025. As projeções apresentadas pelas sondagens à boca das urnas indicam uma abstenção à volta dos 40% no território nacional, face aos 33,77% registados nos 20 círculos eleitorais de Portugal nas eleições de 2024.

Com alguma diferenças nas projeções divulgadas por RTP, SIC, TVI/CNN Portugal e CMTV, todas apontam para valores acima do registado em 2024. As projeções da Pitagórica (TVI/CNN) e da Intercampus (CMTV) são as que admitem o pior cenário.