AD vence. Projeções admitem Chega a disputar segundo lugar com PS

A AD vai ser a vencedora das eleições legislativas de 2025, segundo as projeções das sondagens à boca das urnas. As projeções apresentadas por RTP, SIC, TVI/CNN e CMTV colocam a coligação entre PSD e CDS longe dos restantes partidos, e o PS a poder ser derrubado do lugar de segundo partido mais votado pelo Chega.

O pior cenário para a AD é o da sondagem da Católica para a RTP, que estima um mínimo de 29% e um máximo de 34% para a coligação. A projeção divulgada pela SIC coloca a AD entre os 30,3 e os 34,7%, enquanto a projeção da TVI coloca a AD entre 29,1% e 35,1%. A projeção da CMTV coloca a AD entre 30,9% e 36,9%.

Já o PS arrisca ser o terceiro partido mais votado. Segundo a projeção da TVI, o partido tem entre 19,4% e 25,4%, enquanto o Chega pode ter entre 19,5% e 25,5%. A projeção da CMTV coloca o PS entre 19,4% e 25,4%, enquanto o Chega pode obter entre 20,6% e 26,6%.

As outras projeções não são muito mais animadoras. A RTP coloca o PS entre 21% e 26% e o Chega entre 20% e 24%; a SIC estima o PS entre 21,6% e 25,8% e o Chega entre 19,9% e 24,1%.