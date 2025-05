AD vence sem maioria absoluta no pior resultado da esquerda em eleições

A coligação do PSD e do CDS é a força política com mais votos nas eleições legislativas deste domingo e reforça a sua posição no Parlamento, com 32,72% e 89 deputados, ainda sem a contabilização dos votos do círculo da emigração. O PS fica a mais de 500 mil votos da AD, depois de ter perdido as últimas eleições por 50 mil votos, e vê-se ao lado do Chega, que cresce novamente nos votos e no número de deputados.

Os socialistas, que têm 23,38% dos votos em território nacional, não vão além do 58 deputados - o seu pior resultado em legislativas desde 1985, quando teve apenas 57 deputados com a introdução do PRD.

Já o Chega volta a crescer e terá pelo menos 58 deputados, devendo crescer com os votos na emigração. O partido de André Ventura teve 22,56%, ou seja, mais de 1,3 milhões de votos.

A Iniciativa Liberal tem agora nove mandatos, mais um do que há um ano, tendo registado uma ligeira subida, para os 5,53% de votos. Já o Livre tem 4,2% e aumenta o grupo parlamentar de quatro para seis deputados.

O PCP encolhe em um deputado e terá três representantes no Parlamento, tendo registado 3% dos votos, enquanto o Bloco de Esquerda será representado apenas por Mariana Mortágua, com o pior resultado do partido em legislativas de sempre.

O PAN consegue manter-se no Parlamento, com a eleição de Inês Sousa Real, e há um novo partido na casa da democracia: o Juntos Pelo Povo, que há um ano falhou a eleição por cerca de 500 votos, conseguiu a eleição de Filipe Sousa na Madeira, apesar do partido ter apenas 0,34% dos votos a nível nacional.