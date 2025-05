Ativistas do clima protestam junto a sede da AD e são retirados pela PSP

Veja também:

Ativistas do clima surgiram, em protesto, junto à sede da AD na noite eleitoral deste domingo.

Um primeiro grupo de jovens foi retirado pela polícia depois de terem sido gritadas palavras de ordem e mostrados cartazes em defesa do clima.

Depois, pelo menos, três desses ativistas conseguiram sentar-se no chão, em protesto.

As três jovens foram identificadas pelas autoridades.

Nesta campanha eleitoral, os ativistas climáticos já tinham aparecido no último comício da AD, no Campo Pequeno, na sexta-feira, mas os seus protestos quase nem se fizeram ouvir por terem sido rapidamente levados do local.

Nas legislativas de 2024, atiraram tinta vermelha para a entrada do mesmo hotel onde a AD se concentrou para acompanhar a noite eleitoral e, durante essa campanha, atingiram o presidente do PSD, Luís Montenegro, com tinta verde, na Bolsa de Turismo de Lisboa.

Já nesta campanha, houve um incidente com ativistas que interromperam um comício de Rui Rocha, da IL.