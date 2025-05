Bloco de Esquerda "com grande derrota"

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, não tem dúvidas: “a esquerda tem uma derrota importante, o BE tem uma grande derrota e assumimos a derrota com humildade e frontalidade”.

Mariana Mortágua, que pode ser a única eleita do Bloco de Esquerda, considera que vai ser necessário fazer uma “reflexão”, mas deixa uma garantia: “estamos todos cá”.

Com os resultados das legislativas a caminhar para o fim, está confirmado que houve uma “viragem à direita no mundo, na Europa, em Portugal que arrasta a ideologia de ódio”.

Mortágua considera que o partido fez “uma boa campanha, mobilizamos muita gente, fizemos porta a porta e orgulhamo-nos da campanha”.

Sobre o futuro, Mariana Mortágua não se demite e reforça que encabeça “uma moção à próxima convenção” e que está “nos momentos bons e nos momentos maus”.

Em relação ao geral dos resultados, “ninguém de esquerda pode estar feliz esta noite, há razões de preocupação com o crescimento da extrema-direita”.

Ainda se contam os votos, especialmente em Lisboa, mas, já se sabe, o partido não elegeu ninguém no Porto nem nenhum dos fundadores, que voltaram à luta partidária nestas eleições.