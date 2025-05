Eleitor afirma ter sido impedido de votar esta manhã

Um eleitor afirma não ter conseguido votar este domingo. Em declarações à Renascença, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) garante que este tipo de incidentes não é frequente.

Miguel Santos refere que se inscreveu para o voto antecipado no fim de semana anterior, mas que acabou por não votar e, este domingo, ao deslocar-se à mesa de voto foi informado de que já teria votado.

"Inscrevi-me para votar antecipadamente, mas não fui. Hoje, quando cheguei à mesa de voto para votar, o meu voto já estava descarregado. Eles disseram, o teu voto já está em urna", relata.

"Como é que isso é possível, se eu não fui votar antecipadamente? Automaticamente contactei a Comissão Nacional de Eleições e disseram-me: 'o seu voto foi descarregado em Setúbal'. Eu voto em Silves, no Algarve, e não tem lógica nenhuma ser descarregado em Setúbal. Estão a tentar saber o que é que se passa".

"Já fiz a reclamação por escrito. Eu não exerci o meu direito de voto", critica Miguel Santos.

A Renascença ouviu também André Wemans, da Comissão Nacional de Eleições, que ainda não tem uma explicação para este caso.

"Não, não há nenhuma explicação, tem havido algumas queixas ou pedidos de informação sobre o voto antecipado em mobilidade não ter chegado nas condições devidas, mas uma situação como a que descreve, penso que não seja comum", justifica.

Questionado sobre a possibilidade de anular este voto, Wemans refere que "o voto antecipado em mobilidade já está dentro de uma urna e não é possível identificar".

Em relação ao eleitor que ficou sem exercer o seu direito de voto, Wemans refere que "o voto está considerado descarregado, não há possibilidade de conseguir votar".

De resto, a CNE refere que as eleições legislativas estão a decorrer com normalidade, apenas com algumas queixas relativas a atrasos no início da votação presencial, devido à necessidade de lançar em urna os votos antecipados.



Os números relativos ao voto em mobilidade, enviados à CNE pela Secretaria Geral da Administração Interna, indicavam 333.000 inscrições para votar antecipadamente e a participação rondou os 94%, com cerca de 314.000 votos.

As mesas de voto para as eleições legislativas encerram às 19h00 em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horária.