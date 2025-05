Isabel Soares diz que é preciso refletir, José Abraão está chocado com resultados

Veja também:

Isabel Soares, filha do antigo Presidente da República Mário Soares, considerou este domingo que é preciso refletir sobre os resultados eleitorais para perceber onde se falhou, enquanto o dirigente socialista José Abraão disse estar "chocado".

À chegada ao hotel em Lisboa, onde o PS instalou o seu quartel-general para as eleições de domingo, Isabel Soares reagiu às projeções que indicam uma subida do Chega em número de votos e deputados, podendo ultrapassar o PS e passar a ser o segundo maior partido.

"É isso que temos que refletir e temos que pensar onde é que nós todos falhamos", afirmou, acrescentando que é preciso "refletir e perceber".

José Abraão, que faz parte da comissão política nacional do PS e é dirigente da FESAP afirmou estar "chocado" com as projeções referindo que sempre acreditou que o "PS conseguisse passar uma mensagem onde se afirmasse como alternativa de Governo".

"E aquilo que esperamos daqui para a frente, sinceramente, é que haja bom senso, ponderação, não se peçam cabeças imediatamente, que se pense a política, que se pense aquilo que é o interesse de um PS como aquele que nós temos, que é o garante das liberdades também da democracia e de tudo aquilo que tem a ver com o nosso próprio futuro coletivo", salientou José Abraão.

O dirigente reconheceu que este é "um momento difícil" para o PS, mas considerou que Pedro Nuno Santos fez "uma grande campanha".