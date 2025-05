JPP elege um deputado pela primeira vez

Veja também:

O partido Juntos pelo Povo (JPP) faz história e conseguiu eleger pela primeira vez um deputado à Assembleia da República, nas eleições legislativas desde domingo.

O JPP conquistou quase três mil votos em relação ao ano passado no círculo eleitoral da Madeira e o cabeça de lista Filipe Sousa foi eleito deputado.

O JPP tirou um deputado ao Partido Socialista, em comparação com as eleições legislativas do ano passado.

Com a contagem terminada co círculo eleitoral da Madeira, o JPP é a quarta força mais votada na região autónoma, com 12,32%.

A coligação PSD/CDS venceu na Madeira, com 41,35% e três deputados.

O Chega é a segunda força política na região autónoma, com 20,9% dos votos e um deputado.

O Partido Socialista ficou em terceiro lugar, com 13,46% e um deputado à Assembleia da República.