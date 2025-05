Legislativas: Chega ganha em Alvito, terra de Mariana Mortágua

Veja também:

Nas eleições legislativas deste domingo, o Chega foi a força mais votada no concelho de Alvito, no distrito de Beja, de onde é natural a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, alcançando 28,30% dos votos contra os 3,07% dos bloquistas.

Segundo os resultados provisórios oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o partido liderado por André Ventura conseguiu neste município alentejano 341 votos, num universo de 1.205 votantes.

O segundo partido mais votado foi o PS, com 26,97%, seguindo-se a AD - Coligação PSD/CDS, com 20,75% e o PCP-PEV, com 11,62%.

Já o Bloco de Esquerda foi o quinto partido mais votado no concelho do Alvito, com 3,07%, não tendo tido impacto nos resultados das eleições legislativas de hoje o facto de ser a terra natal da coordenadora bloquista, Mariana Mortágua.

A nível nacional, as projeções de resultados eleitorais das televisões dão vitória à AD nas eleições legislativas de hoje ao obter entre 29% e 36,9%, estando ainda por apurar várias freguesias.

O PS, com projeções entre os 19,4% e os 26%, e o Chega, com 19,5% a 26,6%, disputam o segundo lugar, segundo as sondagens da RTP, SIC, TVI/CNN e Now.