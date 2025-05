Louçã falha eleição, AD vence em Braga

Veja também:

A AD - Coligação PSD/CDS venceu no distrito de Braga nas eleições legislativas deste domingo, com 36,29% dos votos, mantendo os oito deputados eleitos, quando estão apuradas as 347 freguesias. Francisco Louçã, o antigo líder do Bloco de Esquerda falhou a eleição naquele círculo eleitoral.

Segundo os resultados provisórios oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em segundo lugar, com 23,01% dos votos, ficou novamente o PS que, com cinco deputados, perdeu um mandato face a 2024 (tinha seis).

Em terceiro manteve-se o Chega que, com 21,99% dos votos e cinco deputados, conquistou mais um mandato (tinha quatro). Em quarto, o IL mantém um deputado, com 6,73% dos votos.

O Bloco de Esquerda ficou em sexto lugar, com 1,84%. O partido perdeu cerca de metade dos votos em relação às legislativas de 2024.