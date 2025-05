Mariana Mortágua assume "grande derrota" do BE

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, não tem dúvidas: “a esquerda tem uma derrota importante, o BE tem uma grande derrota e assumimos a derrota com humildade e frontalidade”.

Mariana Mortágua, que pode ser a única eleita do Bloco de Esquerda, considera que vai ser necessário fazer uma “reflexão”, mas deixa uma garantia: “estamos todos cá”.

Com os resultados das legislativas a caminhar para o fim, está confirmado que houve uma “viragem à direita no mundo, na Europa, em Portugal que arrasta a ideologia de ódio”.