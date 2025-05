Miguel Albuquerque diz que PS "pagou caro" por ter derrubado o Governo

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, disse este domingo que a AD coligação PSD-CDS/PP alcançou uma vitória "contundente e indiscutível" na região e que o PS "pagou muito caro" a queda do Governo.

Segundo o também chefe do executivo madeirense (PSD/CDS) a região teve "mais uma grande vitória, foi uma vitória concludente e indiscutível", já que venceu nos 11 concelhos da Madeira e em 50 das 54 freguesias do arquipélago.

Albuquerque agradeceu a participação da população madeirense neste ato eleitoral, considerando que "ao contrário das expectativas e ao facto de termos eleições de forma recorrente nos últimos anos houve uma participação significativa importante da população" que participou neste ato cívico de "continuar a participar massivamente" os sufrágios.

"É importante também sublinhar que a transferência de votos efetuou-se ao nível dos partidos da esquerda e que a AD reforçou a sua votação relativamente a 2024, quer em percentagem, quer em número de votos", adiantou.

Miguel Albuquerque referiu que, em relação às últimas eleições nacionais, a AD teve mais 5,4% dos votos e mais de 4.000 votos do que nas eleições de 2024, complementando que "o que se deu foi uma transferência maciça de votos da parte do PS" que, apontou, "teve uma grande quebra na Madeira, e que foi diretamente para o Chega", não tendo afetado o eleitorado do PSD/CDS, "nem pôs em causa a vitória" hoje alcançada.

Para o governante insular, "o PS pagou muito caro a irresponsabilidade de derrubar o Governo" e, acrescentou, "sendo um partido da formação do sistema democrático tem que aprender com esta lição".