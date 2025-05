Miguel Coelho, autarca do PS, agredido e insultado à porta de secção de voto

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, o incidente ocorreu esta manhã, quando visitava as mesas de voto, para saber se o ato eleitoral estava a decorrer com normalidade.

“Um indivíduo perturbado resolveu dizer 'Eu voto Chega, tu és amigo dos monhés e vais levar poucas'", relata Miguel Coelho à Renascença.

O alegado agressor estava na fila para votar e Miguel Coelho diz ter-se cruzado com ele à saída, quando "me deu um empurrão de mão aberta na cara e eu fui ao chão", explica.

O incidente foi participado à polícia e confirmado por várias testemunhas. O indivíduo foi também identificado, como antigo funcionário da junta de freguesia.

Miguel Coelho acrescenta que "não se pode agredir um autarca a 10 metros das mesas de voto no dia das eleições!"

Este episódio também já foi comentado pelo Secretário Geral do PS, Pedro Nuno Santos, depois de ter exercido o direito de voto. Pediu que se evitem episódios como o que terá ocorrido esta manhã de “violência em relação a um socialista”, referindo-se a Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.