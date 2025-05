Paulo Raimundo: "É o tempo de assumir o caminho da resistência"

Paulo Raimundo, secretário-geral da CDU, lamenta que os resultados nas eleições legislativas não tenhe "refletido o apoio que a campanha mostrou" e diz que é "tempo de assumir o caminho da resistência".

O líder dos comunistas tinha afirmado que "tudo indicava" que a CDU iria manter os quatro deputados, mas acabou por ver reduzido o seu grupo parlamentar para apenas três elementos.

"Afirmamos a CDU como uma força de coragem e de confiança. Saudamos todos os que votaram na CDU, principalmente os que o fizeram pela primeira vez. O resultado da CDU, marcando resistência num quadro exigente face a múltiplos vaticínios, não reflete a expressão de apoio que a campanha mostrou e que o país exigia", começou por dizer.

Raimundo diz que o resultado "é inseparável de vários fatores, como a falsificação e preconceito com a CDU".

"Cada voto na CDU é um voto de comprmisso, podem contar com a nossa intervenção para darmos resposta nos salários, na habitação, na educação, direitos das crianças, no ambiente, no fim da guerra e na solidariedade com a Palestina", garante.