Pedro Nuno Santos apela a uma grande participação nas eleições

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, fez este domingo um apelo a uma "grande participação" nas eleições legislativas, pedindo que ninguém fique em casa, nem deixe para os outros a sua escolha sobre o futuro.

"Este é o momento de apelo à participação, de respeito pela democracia, por uma participação cívica, respeitadora de todos, tolerante, mas muito participada, é isso que eu desejo", afirmou Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas depois de ter votado, pelas 11h45, na Escola Básica de Telheiras, em Lisboa, acompanhado pelo filho.

Pedro Nuno Santos pediu que não se deixe para os outros a decisão sobre o futuro.

"Para que não sejamos surpreendidos com coisas que nós não queremos na segunda-feira é importante que as pessoas participem, votem, votem obviamente naquela que é a sua preferência e, portanto, eu desejo um dia sereno, mas de grande participação eleitoral e de respeito por todos", afirmou o líder do PS.

Pedro Nuno Santos defendeu que é "preciso defender a democracia", considerando que só se "defende a democracia participando nestas eleições, contribuindo para que a vida das pessoas melhore".

"É para isso que nós votamos, confiamos noutros para nos representarem e envolvermo-nos também na própria construção de um Portugal mais justo, mais livre, para todos", frisou.

O secretário-geral do PS pediu ainda que se evitem episódios como o que terá ocorrido esta manhã de "violência em relação a um socialista", referindo-se a Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

"Acho que nós temos que responder com firmeza contra qualquer tipo de violência e de agressão, defender a democracia, a participação cívica e eu julgo que a maioria esmagadora dos portugueses não se revê em atos de violência, antes pelo contrário, respeitam as escolhas dos outros, mesmo que sejam diferentes das nossas", sublinhou.

Defendendo como "verdadeiramente importante" aproveitar o dia de hoje "para participar de forma massiva" nas eleições legislativas.

Sobre a presença do filho durante a sua votação esta manhã, Pedro Nuno Santos referiu: - "O Sebastião acompanha a nossa vida democrática desde que nasceu e portanto vem sempre acompanhar a família nestes dias, porque é um dia também que se ensina a liberdade, se ensina a democracia e a participação".

O resto do dia do líder socialista será passado junto das famílias e de amigos.