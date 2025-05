Rui Rocha não abre porta a coligação com AD: "O nosso papel será no Parlamento"

Rui Rocha não abriu porta a uma coligação com a AD, considerando que "as maiorias possíveis estão constituídas" e o lugar da Iniciativa Liberal "será no Parlamento, continuando a defender as nossas ideias".

No entanto, o liberal garante que o partido séria "garantia de governabilidade. Seremos garantia de solução para o país".

"Estamos disponíveis para todas as conversas e contactos, mas essa é a nossa posição. Seremos fiéis a nós próprios, não vamos oferecer tudo a todos", garante.

A IL ganhou mais um deputado nestas eleições, elegendo nove, mas Rui Rocha admite que o partido podia "ter crescido mais".

Para o líder da IL, o partido esteve "à altura das circunstâncias quando outros falharam. Fizemos uma campanha pela positiva. Estivemos certos nos momentos certos".

"Fizemos muito para merecer a confiança dos portugueses. Fizemos tudo o que pudemos. Olhando para trás, olhando para a forma como a legislatura terminou, olhando para a campanha que fizemos, eu não teria feito nada de diferente", considera.

Ao todo, em território nacional, AD elegeu 89 deputados (86 na coligação AD e 3 na coligação com PPM nos Açores), PS e Chega elegeram 58 deputados cada, IL conseguiu 9 mandatos, o Livre obteve 6 mandatos, a CDU elegeu 3, e depois há três partidos com um deputado: Bloco de Esquerda, PAN e JPP.

Nos próximos dias serão contados os votos para eleger os quatro mandatos dos círculos da emigração.



No final do discurso, aos jornalista, Rui Rocha diz que era "óbvio que o partido queria mais" e sublinha o deputado novo que o partido conseguir adicionar passando de oito para nove.

O presidente da Iniciativa Liberal diz que contactou Luís Montenegro apenas para o parabenizar sem conversa sobre uma coligação.

Sobre a esquerda fala em "consequências" das políticas da esquerda.

Sobre o aumento da AD, Rui Rocha diz que os partidos "moderados" têm que ter agora uma "responsabilidade maior". Rui Rocha fala de uma composição do parlamento "mais complicada" garantindo que a IL vai ser responsável e diz olhar para o país "com muita preocupação" pedindo "adultos na sala".

Sobre um pedido de aproximação entre AD e IL pelo Presidente da República, o liberal diz que não há cenário de maioria e que o partido está "isento dessa responsabilidade". Rui Rocha garante contudo que "não fecha diálogo com Presidente da República".