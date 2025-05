Sérgio Sousa Pinto: "Se o PS não acabar com a atual direção, a direção acaba com o partido"

O socialista Sérgio Sousa Pinto afirmou este domingo que se o PS não acabar com a atual direção, a direção acaba com o partido, face às projeções dos resultados eleitorais que dão vitória à AD e aproximam o Chega do PS.

Em declarações na TVI/CNN, enquanto comentador da noite eleitoral, o deputado disse que estes resultados são "uma calamidade" que "obriga o PS a tomar decisões".

"A magnitude do desastre é a única notícia da noite", afirmou, comentando as projeções dos resultados eleitorais divulgadas pelas televisões que dão vitória à AD nas eleições legislativas ao obter entre 29% e 36,9%, seguindo-se o PS e o Chega a discutirem o segundo lugar.

Segundo as sondagens da RTP, SIC, TVI/CNN e NOW, o PS terá entre 19,4% e 26%, enquanto o Chega obterá entre 19,5 % e 26,6%.

"O partido vai ter de encarar as razões desta tragédia", referiu, escusando-se a responder se defendia a demissão de Pedro Nuno Santos.

Contudo, observou que o futuro do PS está em causa e que se o partido não acabar com esta direção, esta direção acaba com o partido.

Nestas eleições, a que concorrem 21 forças políticas, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e Fora da Europa.