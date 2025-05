"Vamos a todos os cantos do país". Rui Tavares festeja crescimento do Livre

Rui Tavares celebrou este domingo o crescimento do Livre a olhar para o resultado do Chega nas eleições legislativas de 2025. O partido passou a ter seis deputados na Assembleia da República, e o porta-voz prometeu que "este é o início da reviravolta". "Vamos dinamizar um grande movimento democrático e progressista no nosso país. Este é o início da reviravolta, nós vamos a todos os cantos deste país falar com toda a gente", afirmou Rui Tavares, desafiando os membros do partido na sala do Teatro Thalia, sublinhando que "não nos conformamos, não baixamos os braços, não achamos que seja normal ter um país em que a direita se radicalizou, em que a direita está num crescendo muito grande, em que a extrema-direita tem tantos deputados, e a esquerda esteja a decrescer". O porta-voz do Livre especificou depois a estratégia que planeia seguir para a esquerda recuperar espaço no Parlamento.

"Como exceção à esquerda, o que nós vamos fazer é falar e pedir a toda a gente que fale com os seus amigos, vizinhos, família, colegas de trabalho, que os oiça, mas também que lhes diga que Portugal pode ser muito mais que isto, e que tudo o que construímos nestes 50 anos do 25 de Abril tem ainda muito para dar a todos os nossos concidadãos", apontou Rui Tavares. O deputado realçou que "o Livre dinamizará esse movimento, com os nossos concidadãos, com outros movimentos, com toda a gente que se quer juntar a nós, apresentará nas próximas eleições autárquicas o máximo de listas progressistas, que disputarão no terreno do nosso país o terreno à direita radicalizada que temos hoje em dia", anunciou Rui Tavares, renovando que não esquecerá "nenhuma povoação do nosso país".