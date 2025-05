Governabilidade "é do interesse de todos". Marcelo anuncia nova ronda para ouvir PSD, Chega e PS

O Presidente da República apareceu para um passeio e, logo após sair do Palácio de Belém, fez uma pausa para declarações às televisões que se encontravam à porta, em direto.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que PSD será ouvido na manhã desta terça-feira, com o PS e Chega a serem ouvidos durante o período da tarde. Com as eleições deste domingo são mais os partidos representados no Parlamento - dez, no total - e portanto, o chefe de Estado quer ter mais tempo para falar com cada uma das forças políticas.

"A lição do passado foi a de que era muito curto o período de uma hora. E daí ficar com duas horas, pelo menos, com cada um deles. De manhã e à tarde. Uma hora era insuficiente para apreciar os resultados eleitorais, para ver a situação europeia e mundial e posicionar cada partido. No caso do Partido Social Democrata não há nada de especial para apontar, mas do PS há uma substituição de liderança", salienta. Marcelo indicou ainda que é "importante" ouvir os partidos e que "não há razões" para acreditar que "não querem colaborar na governabilidade" do próximo executivo: "A Europa está como está, o mundo está como está, é do interesse de todos. O Presidente da República defende que é "importante que o PS tenha tempo" para o seu processo de substituição de liderança e que também estão em causa os resultados dos círculos da emigração, que podem colocar o Chega como o segundo partido mais votado, tendo anunciado que poderão acontecer mais reuniões com PSD, PS e Chega na próxima semana.

"Provavelmente haverá para a semana que vem uma nova oportunidade para ouvir os partidos que são mais relevantes para o arranque da formação de Governo e que são, naturalmente, os partidos da coligação AD, o Partido Socialista e o Chega", afirmou Marcelo, que indicou que nessa altura, até dia 28 de maio, já serão conhecidos os resultados da emigração.

Marcelo lembrou o processo do ano passado para apontar que pode demorar "até um mês" até à passagem do programa de Governo e que há uma "dúvida" com os feriados de junho, que podem empurrar a passagem do programa de Governo para o final de junho.

Na página da Presidência, Marcelo anunciou esta segunda-feira que vai receber amanhã o Partido Social Democrata às 11h00, o Partido Socialista às 15h00 e o Chega às 17h00.

Não foram ainda divulgadas as audições dos restantes sete partidos que obtiveram representação parlamentar.