José Luís Carneiro: "Estarei disponível para servir o meu partido e para servir Portugal"

O antigo candidato à liderança socialista José Luís Carneiro assegurou esta segunda-feira que estará disponível para servir o PS e Portugal, considerando que o partido deve fazer "uma reflexão profunda" e abrir um novo ciclo, contribuindo para a estabilidade política.

"Face aos resultados eleitorais e à decisão do secretário-geral do PS, entendo que os militantes socialistas devem promover uma reflexão profunda e abrir um novo ciclo que honre a história do Partido Socialista. Contando com todos e promovendo a inclusão, a coesão e a unidade do PS, na riqueza da sua diversidade", pode ler-se numa nota enviada à agência Lusa por José Luís Carneiro.

A hipótese tem sido largamente discutida e fonte próxima de Carneiro indica à Renascença que o ex-ministro "está a ser contactado por militantes do PS e pela sociedade civil" e que este é "o momento de ouvir, ponderar e depois decidir".

O antigo ministro da Administração Interna, que há cerca de um ano e meio perdeu a disputa interna para Pedro Nuno Santos, termina esta nota com uma ideia de futuro: "como sempre, estarei disponível para servir o meu partido e para servir Portugal".

"Importa ao país que o PS contribua para a estabilidade política e para o impulso reformista necessário. O PS não deixará de contribuir empenhadamente", considerou, valorizando "o crescimento sustentável da economia, o trabalho digno, o combate à pobreza e às desigualdades" ou o reforço do SNS ou da escola pública.