Legislativas tiveram a segunda maior participação desde 1980

A taxa de abstenção nas eleições legislativas deste domingo é superior à do ano passado, com cerca de menos 175 mil portugueses a terem ido às urnas.

A participação em território nacional, quando ainda faltam contar os votos dos círculos de emigração, é de 64,38% - inferior em cerca de dois pontos percentuais à abstenção de 2024 (66,23%).

No continente e nas ilhas votaram 5.965.322 pessoas entre mais de 9,2 milhões de inscritos. Esta é a segunda maior participação desde 1980 e, com os votos da emigração, pode superar as primeiras eleições em democracia.

Em termos de abstenção em território nacional, as eleições deste domingo estão abaixo de 2005, mas acima de todas as eleições dos últimos 20 anos até à do ano passado.