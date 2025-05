Louçã, Marisa Matias, António Filipe e mais. Quem ficou de fora do Parlamento?

Veja também:

Com 156 deputados da nova Assembleia da República a pertencerem a partidos da direita — PSD e CDS (AD), Chega e Iniciativa Liberal —, pertencem à esquerda a maioria das caras conhecidas que ficaram de fora do Parlamento após as eleições legislativas deste domingo.

O partido com mais caras conhecidas por eleger é o Bloco de Esquerda. A aposta de colocar Francisco Louçã a liderar a lista de Braga, Fernando Rosas a liderar em Leiria e Luís Fazenda em Aveiro não funcionou, fazendo dos fundadores um dos rostos do pior resultado eleitoral do BE.

Mas os danos não se ficam por aí. Marisa Matias, candidata presidencial do BE em 2016 (469 mil votos) e 2021 (165 mil votos), não foi eleita no Porto — o Bloco não elegeu no círculo da Invicta. Joana Mortágua, irmã da líder Mariana Mortágua, era a cabeça de lista por Setúbal, e também não foi eleita.

José Gusmão liderava os candidatos do BE em Faro, e teve o mesmo destino. Em Lisboa, a redução de votos nos bloquistas levou à saída de Fabian Figueiredo do Parlamento.