Montenegro: “O povo quer este Governo e não quer outro”

Luís Montenegro subiu ao palco, este domingo, enquanto vencedor da noite eleitoral, mas, mais do que celebrar a vitória nas eleições legislativas, deixou apelos à responsabilidade política da oposição.

Com 89 deputados eleitos, a AD reforça a sua posição face às legislativas anteriores, mas não alcança a maioria absoluta. O PS e o Chega ficaram empatados com 58 mandatos, seguidos pela IL (9), Livre (6), CDU (3) e três partidos com um deputado: Bloco de Esquerda, PAN e JPP.

Montenegro salientou que a vitória da AD é fruto de uma escolha inequívoca dos portugueses: “O povo quer este Governo e não quer outro. O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro.”

Para o líder da AD, a resposta popular foi clara e suficiente: “Temos hoje mais votos, mais mandatos e multiplicámos por 10 a diferença em relação ao segundo classificado.”