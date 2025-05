Montenegro: “O povo quer este Governo e não quer outro”

Luís Montenegro subiu ao palco como vencedor da noite eleitoral, mas, mais do que para celebrar os resultados, deixou apelos à responsabilidade política. Com 89 deputados eleitos — 86 pela coligação AD e 3 pela coligação com o PPM nos Açores —, a AD reforça a sua posição face às legislativas anteriores, mas não alcança a maioria absoluta. O PS e o Chega ficaram empatados com 58 mandatos, seguidos pela IL (9), Livre (6), CDU (3) e três partidos com um deputado: Bloco de Esquerda, PAN e JPP. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Montenegro salientou que a vitória da AD é fruto de uma escolha inequívoca dos portugueses: “O povo quer este Governo e não quer outro. O povo quer este Primeiro-Ministro e não quer outro.” Para o líder da AD, a resposta popular foi clara e suficiente: “Temos hoje mais votos, mais mandatos e multiplicámos por 10 a diferença em relação ao segundo classificado.”

Com os resultados finais ainda a depender da atribuição dos mandatos nos círculos da Europa e Fora da Europa, Montenegro considerou que os dados já permitem afirmar um claro voto de confiança na coligação. “O povo falou e exerceu o seu poder soberano e no recato da sua liberdade aprovou de forma inequívoca um voto de confiança no governo, na AD e no primeiro-ministro.” Montenegro aproveitou o momento também para delinear as prioridades do próximo Executivo. Afirmou, por isso, que Portugal “não é imune à pressão externa” e defendeu que o país “tem de ser parte das grandes decisões da Europa”, mas alertou que o trabalho interno “não pode deixar de ser feito”.