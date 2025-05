Pedro Nuno Santos deixa liderança do PS

Veja também:

O secretário-geral do PS anunciou que vai deixar a liderança do partido após a pesada derrota nas eleições legislativas deste domingo.

O PS tem agora os mesmos deputados do que o Chega e Pedro Nuno Santos não garante que vá ocupar o cargo de parlamentar na nova legislatura.

"Assumo as minhas responsabilidades como líder do partido, como sempre fiz no passado. Vou pedir eleições internas à comissão nacional e não serei candidato", declarou Pedro Nuno Santos, num discurso no quartel-general do PS, em Lisboa.

O líder socialista citou, depois, o fundador do PS, Mário Soares: "Só é vencido quem desiste de lutar e eu não desistirei de lutar. Até breve".