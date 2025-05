Presidente da República começa a ouvir partidos na terça-feira

O Presidente da República começa, esta terça-feira, a ouvir os três partidos que elegeram mais deputados nas eleições de domingo, um processo de auscultação que se inicia com o PSD.

Segundo anunciou a Presidência esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o Partido Social Democrata às 11h00, o Partido Socialista às 15h00 e o Chega às 17h00.

Não foram ainda divulgadas as audições dos restantes sete partidos que obtiveram representação parlamentar.



A AD – Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas deste domingo, mas ficou longe da maioria absoluta. O PS sofreu a sua maior derrota desde 1987 e ainda pode ser ultrapassado pelo Chega em mandatos – quando se conhecerem os resultados dos círculos da emigração.

A AD elegeu 89 deputados (86 na coligação AD e 3 na coligação com PPM nos Açores), PS e Chega elegeram 58 deputados cada, IL conseguiu 9 mandatos, o Livre obteve 6 mandatos, a CDU elegeu 3, e depois há três partidos com um deputado: Bloco de Esquerda, PAN e JPP.

Com a entrada do JPP, são 10 agora os partidos representados no Parlamento.