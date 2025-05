PS e Chega fugiram às estimativas da Sondagem das Sondagens

A Sondagem das Sondagens da Renascença estimou corretamente os resultados eleitorais de praticamente todos os partidos nas eleições legislativas de 2025. Contudo, ao contrário de 2024, não foi a AD a fugir às estimativas, mas sim o PS e o Chega, em sentidos contrários. O Chega superou as estimativas em mais de quatro pontos.

A estimativa final da Sondagem das Sondagens colocava a AD com 32,3% das intenções de voto. Em Portugal continental, a AD somou 32,1% dos votos — juntando com os votos da coligação PSD/CDS/PPM dos Açores, o resultado nacional passa a 32,75 para a coligação entre PSD e CDS, um valor bem dentro das margens de erro do agregador da Renascença.

Nunca outro partido senão a AD a liderou o agregador de sondagens da Renascença, algo que é verdade desde outubro de 2024 — apesar de o empate técnico com o PS apenas se desfazer definitivamente a 17 de abril.