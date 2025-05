Vitalino Canas apela a PS “responsável” e que permita governação de Montenegro

Canas considera que a forma de atuação do PS até à moção de confiança era adequada, mesmo sem acordos formais. “O Partido Socialista foi-se comportando de forma a respeitar as suas convicções, procurando cumprir o seu próprio programa e, quando era necessário, criando condições de estabilidade para o Governo” , afirma.

“O PS estava a agir como deve agir um partido da oposição que quer ser alternativa ao Governo, ou seja, não se coliga com o Governo, nem faz nenhum acordo extensivo mas, nos momentos próprios, permite que o Governo tenha condições para governar”, reforça.

Após a derrota nas últimas legislativas, Vitalino Canas defende que o PS deve fazer uma “reflexão profunda” e regressar ao seu “código genético, à sua linha tradicional combatente pelo centro”, abandonada com a geringonça de António Costa.

Segundo o antigo dirigente, o desvio à esquerda fez o partido “ser visto como tendo feito uma deriva”, o que, “justa ou injustamente, teve impacto na leitura que o eleitorado faz do Partido Socialista”.

Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, Canas defende urgência na reorganização interna do PS. “O melhor para o PS é um processo rápido de reestruturação da liderança para procurar ter o partido pronto a funcionar por altura do verão”, afirma.

Sobre a sucessão, não quis avançar nomes, mas reconheceu mérito na candidatura de José Luís Carneiro. Ainda assim, admite que possam surgir mais: “Quem estiver disponível deve apresentar-se o mais rapidamente possível”. E conclui que “os candidatos do PS às autárquicas querem um partido organizado e estável”.