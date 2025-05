Marcelo ouve Iniciativa Liberal e Livre esta quarta-feira

A Iniciativa Liberal e o Livre são as duas forças políticas que se seguem, na ronda de Marcelo Rebelo de Sousa de consulta aos partidos após as eleições legislativas de domingo.

Em nota na página da Presidência da República, Marcelo refere que para esta quarta-feira estão previstas as audições da IL às 11h30 e do Livre às 17 horas.

Esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu o PSD durante a manhã e PS e Chega durante a tarde, faltando conhecer quando serão as audiências aos restantes partidos com representação no Parlamento: PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP.

Neste momento ainda não são conhecidos os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro deputados.

Durante as audições desta terça-feira, Luís Montenegro disse que a conversa correu de forma "normal", enquanto a reunião com o PS e Pedro Nuno Santos durou menos de 20 minutos, com o ainda líder socialista a desejar estabilidade política para o país.

Já André Ventura referiu que o Chega será um "farol de estabilidade" e um partido "responsável".