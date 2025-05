PCP anuncia moção de rejeição do programa do Governo

O Partido Comunista Português anunciou esta terça-feira que irá avançar com uma moção de rejeição ao programa de Governo, que terá um "significado político" e de "combate ao Governo e à sua política em todas as frentes".

"Por nós, nenhuma destas medidas avança e a primeira iniciativa para travar isso é a apresentação de uma moção de rejeição ao programa do Governo", disse o secretário-geral do PCP Paulo Raimundo, em conferência de imprensa, na sede do partido.



Raimundo antecipa que o Governo de direita vai traduzir-se num ataque a vários direitos e, por isso, têm de "fazer tudo o que está ao nosso alcance para travar o desmantelamento do SNS, o assalto à Segurança Social, às alterações laborais, o processo de privatizações que está em curso".

"A primeira iniciativa para travar isso é a apresentação de uma moção de rejeição ao programa do Governo", reforçou.

"Não vale a pena virem com a ideia de que ainda não conhecemos [o programa do Governo]. Conhecemos todos qual é a agenda, o que é que se perspetiva e conhecemos bem a unidade que existe entre o conjunto das forças mais votadas na Assembleia da República sobre cada uma destas matérias", acrescenta.

O líder comunista esclarece que esta moção de rejeição "é um sinal claro de combate à política, às consequências na vida das pessoas e do país. Não precisamos esperar pelo programa do Governo para termos a clara, sem nenhuma ilusão, do que é que aí virá".

Questionado sobre a importância desta moção que, à partida, dada a composição do novo Parlamento, será chumbada, Raimundo garante que tem valor triplo. "É um sinal de ânimo, mas também de perspetiva e de projeto futuro. É uma tripla: vale pelo ato em si, vale pela condenação, mas também por aquilo que abre de esperança. Não temos grandes ilusões, mas não há nada que negue à partida, uma moção que ainda se desconhece", argumenta.

As declarações de Paulo Raimundo foram feitas em conferência de imprensa, depois da reunião do Comité Central do partido, no qual foram analisados os resultados das eleições de domingo.

A CDU teve 3,03% dos votos, conseguindo três deputados - menos um do que teve nas eleições do ano passado.